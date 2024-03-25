الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

روجينا لـ"الدستور": محمد ثروت تالق في تجسيد شخصية "سعد" بمسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

أشادت النجمة روجينا بأداء الفنان محمد ثروت والذي شارك ضمن أبطال مسلسلها التلفزيوني “سر إلهي” والتي شاركت به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري.

وقالت روجينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"إنها تفاجئت بأداء محمد ثروت وتجسيده الأكثر من رائع لشخصية “سعد” خلال أحداث مسلسل سر إلهي مشيره إلى إنه يقدم شخصية درامية جادة غير معتادة على اللون الكوميدي الذي يقدمه في معظم أعماله الفنية والذي اعتدنا عليه فيه.

مسلسل سر إلهي

وأضافت أن الفنان محمد ثروت موهوب ولديه طاقة تمثيلية كبيرة وما زال لديه الكثير ليقدمه بعيدا عن الأدوار الكوميدية مشيرة إلى إنه كان حريص أثناء كواليس التصوير على أن يكون داخل الشخصية بشكل كبير خاصة وأن طبيعته خارج التصوير فكاهية لكنه كان مصرا على عدم الخروج من سياق الشخصية لتخرج بالشكل الأكثر من رائع الذي شاهده الجمهور موجه له التحية التحية هو وجميع الفنانين الذين شاركواها في العمل.

مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة النجمة روجينا روجينا عبر قناة CBC العامة فى تمام الساعة 12 مساء، والإعادة الأولى 6:30 صباحا والإعادة الثانية 11:30 ظهرا.

كما تعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل سر إلهي عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة 6.05 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحا والساعة 9 صباحا.

وتعرض جميع حلقات مسلسل سر إلهي من الحلقة 1 حتى الحلقة 15 عبر منصة واتش ات الرقمية.

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أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي من يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان أحمد مجدي
  • الفنانة رنا رئيس
  • الفنانة الأردنية مى سليم
  • الفنان محمد ثروت
  • الفنانة نهى عابدين
  • الفنان محمود الحديني
  • الفنان صلاح عبد الله
  • الفنان أحمد بدير
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان أحمد سلامة
  • الفنان محسن منصور
  • الفنانة رشا مهدي
  • الفنان مراد مكرم
  • الفنان محمود حجازي
  • الفنانة الشابة مريم أشرف زكي
  • الفنان الشاب يوسف الأسدي
  • المسلسل من تأليف أمين جمال
  • المسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز
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موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 14

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