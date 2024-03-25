ملخص أحداث الحلقة لـ 14 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية «الحشاشين - بيت الرفاعي - سر إلهي»

شهدت الحلقة الرابعة عشر، من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " احداث الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين خلافا كبيرا بين حسن الصباح وزوجته بعدما دار بينهم نقاش ساخن عن ابنهم الحسين، وطلبت الزوجة بعدم انسياق ابنها وراء خطط والده حتى يكون مُختار أو فدائي، وطالبته بالاكتفاء بما تعلمه وجعله قائد من بعده.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل بيت الرفاعي لـ " أمير كرارة " احداث الحلقة 14

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، بعقد قران وزواج فاروق من بنت عمه رقية، التي اضطرت بالموافقة على الزواج منه حتى تستمر في بيت الرفاعي، وفي نفس الوقت تظهر الحسرة والحزن على داليا زوجة فاروق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ويشارك في العمل أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، صفاء الطوخي، ملك قورة، أحمد عبدالله، ومسلسل بيت الرفاعى من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل سر إلهي لـ " روجينا " احداث الحلقة 14

أحداث الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي للنجمة روجينا شهدت تصارع كبير في الحلقة التي حدث بها سرقة معرض السيارات الخاص بسعد ونهى بعدما شاركتهم نصرة.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.