سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 29-4-2024 فى بنوك مصر مقابل الجنيه المصرى

يحرص الكثير من المواطنين المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم وجود مستويات مستقرة نسبيًا، وبلغ سعر الشراء على مستوى 3 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي 12.68 جنيه بالبركة، التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما وصل أعلى سعر للشراء عند مستوى 13.06 جنيه بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، والعملات.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مقابل نظيره المحلي عند مستوى 12.73 للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني اليوم

وسجل سعر صرف الريال في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري، في بنك قطر الوطني، 12.62 جنيه للشراء، 12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، نحو 12.75 جنيه للشراء، 12.79 للبيع.

سعر الريال في بنك البركة اليوم الاثنين

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك البركة الإسلامي، نحو 12.68 جنيه للشراء، 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي 12.68 جنيه للشراء، 12.77 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ووصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، اليوم الاثنين، في البنك المصري لتنمية الصادرات، إلى نحو 12.75 جنيه للشراء، 12.77 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال في البنك الأهلي الكويتي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري، إلى 12.76 جنيه للشراء، 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه، في بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، في بداية التعاملات إلى 12.68 جنيه للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

وجاء سعر صرف الريال في بنك مصر، وشبكة فروعه المنتشرة بالمحافظات، عند مستوى 12.76 جنيه للشراء، 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في البنك العقاري المصري العربي، إلى نحو 12.43 جنيه للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية مقابل نظيره المحلي عند مستوى 12.57 للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، في بنك أبو ظبي التجاري، إلى نحو 12.44 جنيه للشراء، 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 29 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري 2024

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 29 أبريل 2024.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الاثنين

47.85 جنيه للشراء.

47.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.07 جنيه للشراء.

51.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.57 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.75 جنيه للشراء.

155.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.03 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الاثنين

12.14 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.