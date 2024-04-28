الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 /4 /2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يقدم موقع الدستور نشرة يومية اقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري لرصد مدى التحركات أو الاستقرار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

 

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 28/4/2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق معاملات الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في مصر اليوم


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك المركزي المصري 
12.7524 جنيه للشراء  12.7896 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي المصري

  12.75  جنيه  للشراء   12.78  جنيه جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر  

12.75  جنيه للشراء   12.78  جنيه  للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية  
12.73 جنيه للشراء    12.78 جنيه  للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة  
12.75 جنيه للشراء  12.78 جنيه  للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس  
12.70 جنيه للشراء  12.79 جنيه  للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib  
12.69 جنيه للشراء   12.78 جنيه  للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي   0.266 دولار أمريكي وهو الاستقرار الملحوظ في معاملة صرف العملة

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 


دولار أمريكى
47.8317 جنيه للشراء  47.9685 جنيه للبيع 
 

يورو
51.1130 جنيه للشراء  51.2687  جنيه للبيع 
 

جنيــه إسترليـني 
59.4644 جنيه للشراء  59.6536 جنيه للبيع 
 

دولار كنـدي
34.9392 جنيه للشراء  35.0493 جنيه للبيع 
 

كرون دانمركي
6.8552 جنيه للشراء  6.8758 جنيه للبيع 
 

كرون نرويجي
4.3573 جنيه للشراء  4.3709 جنيه للبيع 
 

كرون ســويدي
4.3984 جنيه للشراء  4.4122 جنيه للبيع 
 

فرنك سويسري
52.3037 جنيه للشراء  52.4647 جنيه للبيع 
 

100 ين ياباني
30.8711 جنيه للشراء  30.9614 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتي
155.1718 جنيه للشراء  155.8431 جنيه للبيع 
 

درهم إماراتي 
13.0211 جنيه للشراء  13.0619 جنيه للبيع 
 

دولار أســـترالي
31.1097 جنيه للشراء  31.2083 جنيه للبيع 
 

دينــار البحــرين
126.8577 جنيه للشراء  127.2340 جنيه للبيع 
 

ريـــال عمـــاني
124.2285 جنيه للشراء  124.6000 جنيه للبيع 
 

ريـــال قطــــري
13.1082 جنيه للشراء  13.1565 جنيه للبيع 
 

دينـار اردنـي
67.5017 جنيه للشراء  67.7426 جنيه للبيع 
 

يوان صيني
6.6010 جنيه للشراء  6.6201 جنيه للبيع 
 

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