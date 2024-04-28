سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 /4 /2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
يقدم موقع الدستور نشرة يومية اقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري لرصد مدى التحركات أو الاستقرار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.
نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 28/4/2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق معاملات الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
12.7524 جنيه للشراء 12.7896 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي المصري
12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية
12.73 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة
12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس
12.70 جنيه للشراء 12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib
12.69 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي 0.266 دولار أمريكي وهو الاستقرار الملحوظ في معاملة صرف العملة
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.8317 جنيه للشراء 47.9685 جنيه للبيع
يورو
51.1130 جنيه للشراء 51.2687 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـني
59.4644 جنيه للشراء 59.6536 جنيه للبيع
دولار كنـدي
34.9392 جنيه للشراء 35.0493 جنيه للبيع
كرون دانمركي
6.8552 جنيه للشراء 6.8758 جنيه للبيع
كرون نرويجي
4.3573 جنيه للشراء 4.3709 جنيه للبيع
كرون ســويدي
4.3984 جنيه للشراء 4.4122 جنيه للبيع
فرنك سويسري
52.3037 جنيه للشراء 52.4647 جنيه للبيع
100 ين ياباني
30.8711 جنيه للشراء 30.9614 جنيه للبيع
دينــار كويتي
155.1718 جنيه للشراء 155.8431 جنيه للبيع
درهم إماراتي
13.0211 جنيه للشراء 13.0619 جنيه للبيع
دولار أســـترالي
31.1097 جنيه للشراء 31.2083 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.8577 جنيه للشراء 127.2340 جنيه للبيع
ريـــال عمـــاني
124.2285 جنيه للشراء 124.6000 جنيه للبيع
ريـــال قطــــري
13.1082 جنيه للشراء 13.1565 جنيه للبيع
دينـار اردنـي
67.5017 جنيه للشراء 67.7426 جنيه للبيع
يوان صيني
6.6010 جنيه للشراء 6.6201 جنيه للبيع
إقرأ أيضا