سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28 /4 /2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يقدم موقع الدستور نشرة يومية اقتصادية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري لرصد مدى التحركات أو الاستقرار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية.

نرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 28/4/2024 في مصر مقابل الجنيه المصري وفق معاملات الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي في مصر اليوم



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

12.7524 جنيه للشراء 12.7896 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم البنك الأهلي المصري

12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

12.73 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

12.75 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس

12.70 جنيه للشراء 12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي cib

12.69 جنيه للشراء 12.78 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي 0.266 دولار أمريكي وهو الاستقرار الملحوظ في معاملة صرف العملة

أسعار العملات الأجنبية اليوم



دولار أمريكى

47.8317 جنيه للشراء 47.9685 جنيه للبيع



يورو

51.1130 جنيه للشراء 51.2687 جنيه للبيع



جنيــه إسترليـني

59.4644 جنيه للشراء 59.6536 جنيه للبيع



دولار كنـدي

34.9392 جنيه للشراء 35.0493 جنيه للبيع



كرون دانمركي

6.8552 جنيه للشراء 6.8758 جنيه للبيع



كرون نرويجي

4.3573 جنيه للشراء 4.3709 جنيه للبيع



كرون ســويدي

4.3984 جنيه للشراء 4.4122 جنيه للبيع



فرنك سويسري

52.3037 جنيه للشراء 52.4647 جنيه للبيع



100 ين ياباني

30.8711 جنيه للشراء 30.9614 جنيه للبيع



دينــار كويتي

155.1718 جنيه للشراء 155.8431 جنيه للبيع



درهم إماراتي

13.0211 جنيه للشراء 13.0619 جنيه للبيع



دولار أســـترالي

31.1097 جنيه للشراء 31.2083 جنيه للبيع



دينــار البحــرين

126.8577 جنيه للشراء 127.2340 جنيه للبيع



ريـــال عمـــاني

124.2285 جنيه للشراء 124.6000 جنيه للبيع



ريـــال قطــــري

13.1082 جنيه للشراء 13.1565 جنيه للبيع



دينـار اردنـي

67.5017 جنيه للشراء 67.7426 جنيه للبيع



يوان صيني

6.6010 جنيه للشراء 6.6201 جنيه للبيع



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