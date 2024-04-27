سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-4-2024

تتصدر عمليات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري كافة محركات البحث، وذلك مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي 2024/1445 ورغبة الملايين من الحجاج في توفير عملة سعودية تكفي رحلة الحج.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-4-2024

يمكن معرفة تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-4-2024 من خلال لوحة التعاملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والتي جاءت كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 12.73 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك قناة السويس عند مستوى 12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي وصل الريال السعودي إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الريال نحو 12.37 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل سعر صرف الريال إلى نحو 12.80 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجلت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في كافة البنوك السعودية نحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال سعودي، وذلك وفقًا للبنك المركزي السعودي.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 51.11 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.46 جنيه للشراء و59.65 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 155.17 جنيه للشراء و155.84 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 13.02 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع.