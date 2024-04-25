الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بزيادة قدرها 400 جنيه عن العام الماضي.. سعر أردب القمح 2024

القمح 
القمح 

سعر أردب القمح 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها في الساعات الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر أردب القمح 2024

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على زيادة سعر أردب القمح ليبدأ من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه عن سعره العام الماضي 2023 وذلك رغبة من الحكومة على دعم المزارع المصري.

واتخذ مجلس الوزراء  في منتصف شهر مارس الماضي 2024 قرارا بزيادة  أسعار القمح بقيمة 400 جنيه للأردب، إذ بلغ نحو 2000 جنيه مقارنة بما كانت عليه الأسعار الموسم الماضي 1600 جنيه للأردب 2023.

قواعد توريد القمح موسم 2024

أولا.. موعد الحصاد والسعر
يبدأ موسم توريد القمح المحلي كل عام بداية من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس، ويكون التوريد اختياريًا ويكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وبسعر توريد 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23،5 قيراط

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ثانيا.. تشكيل لجان للاستلام وأذن لنقل القمح 

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح المنتج محليًا من التموين والزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وأمين الموقع التخزيني ووزان معتمد ولا يتم نقل القمح إلا بعد الحصول على تصريح.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد سبق أن اصدر قرارًا وزاريًا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15 أبريل، وحتى 15 أغسطس 2024.

كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على أن يكون (2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط - 1950 جنيه للاردب درجة نقاوة 23 قيراط – 1900 جنيه للاردب درجة نقاوة 22.5 قيراط)، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط، وشمل القرار أن تسويق محصول القمح المنتج محلياً موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

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