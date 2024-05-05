الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

في أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوي كرداسة

قفز فتاة من سيارة
قفز فتاة من سيارة

كشفت تحريات مباحث كرداسة بقيادة اللواء هاني شعراوي، عن ملابسات بلاغ تقدمت به فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف وتحرش من قبل شاب التقته لأول مرة بعد التعرف عليه عبر فيس بوك. 

وأظهرت التحريات أن فتاة في الثلاثينات من عمرها قد قامت بتقديم بلاغ في مركز شرطة كرداسة ضد شاب يبلغ من العمر الخامسة والثلاثين ويعمل مهندسا، بتهمة محاولة اختطافها والتحرش بها داخل سيارته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

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وبينت التحريات أن الفتاة تعرفت على الشاب منذ حوالي شهر ونصف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واتفقا على اللقاء لأول مرة، وبالفعل ذهبت إليه وجلسا سوياً في كافيه، ثم اصطحبها في سيارته للتنزه قليلاً.

وقالت الفتاة إنه قاد السيارة على الطريق الصحراوي المظلم، مما أصابها بالقلق، فطلبت منه العودة، إلا أنه رفض.

وبدأت يده تتحسس أجزاء حساسة من جسدها، فنهرته وصرخت بشدة، وقفزت من السيارة بعدما تعدى عليها بالضرب لإسكات صرخاتها.

وأضافت الفتاة أنها فقدت حقيبتها وهاتفها بعدما تركتهما داخل السيارة، وتوقف لها بعض قائدي السيارات على الطريق لإنقاذها. تم نقلها إلى المستشفى، وتبين أنها أصيبت بإصابات طفيفة. ثم توجهت إلى مركز شرطة كرداسة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.

وأشارت التحريات التي قام بها المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث كرداسة، إلى هوية الشاب. 

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لإلقاء القبض عليه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه من قبل الفتاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الحبيب المزيف كرداسة التحرش مباحث كرداسة الاختطاف

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