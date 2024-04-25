الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استقبال 45 ألف طن قمح فى 37 موقع تخزين بالدقهلية

الاستقبال
الاستقبال

أكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد 2024م بالشون والصوامع بنطاق المحافظة باشراف وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة حيث بلغت الكميات الموردة من القمح بنطاق المحافظة 45 ألف و500 طن اسقبلتهم الشون والصوامع بالدقهلية حتي الآن ضمن اعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الاول للتوريد في 15 ابريل الجاري.
 

وأصدر محافظ الدقهلية، توجيهاته للاجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة بشان استقبال توريد محصول القمح موسم 2024..

وأوضح “مختار” أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم 252292 فدان والمتواقع توريده 400 الف طن، وقال"مختار "ان إجمالي الشون والصوامع المعدة لاستقبال القمح الذي يتم توريدة 37 موقعا بنطاق المحافظة  بسعه تخزنيه 289الف طن واضاف "مختار"ان اسعار التوريد 2000جنيه لاردب القمح درجه 23ونصف و1950 جنيه لاردب القمح 23درجه و1900جنيه لاردب القمح درجه22 ونصف ويتم السداد خلال 48 ساعه. 

 

مختار: ضروره تذليل كافه المعوقات التي تعوق عمليه استلام محصول القمح موسم 2024

وتضمنت توجيهات المحافظ، التاكيد علي ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على إستيراد القمح من الخارج.

وأشار “مختار”إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الاقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من والي الصوامع والشون ووجه لضرورة التأكد من صلاحية كافة الصوامع والشون وأماكن التخزين لاستلام محصول القمح من الموردين والمحافظة عليه طبقًا للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها.

وقال مختار، أنه في حال خروج أي كميات من القمح خارج المحافظة يتم ذلك من خلال تصريح معتمد من إدارة التموين المختصة ويكون التصريح مدون به الجهة المتعاقد معها وذلك لمدة 24 ساعة فقط كما وجه لمتابعة حركة السيارات المحملة بالقمح داخل المحافظة من خلال الدوريات الأمنية وشدد علي عدم استلام اقماح مستوردة او متبقية من العام الماضي.

وأشار إلى أن قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لاهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية إلى شون وصوامع التخزين الداخلية لتواكب ضغط سيارات النقل،والإشراف والمتابعة لعملية التوريد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا لتذليل أي معوقات قد يمكن أن تصادف موسم التسويق.. 

وشدد “مختار” علي تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين لاستقبال أى شكاوى تعوق عملية توريد القمح وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينه..

محافظ الدقهلية الدقهلية استقبال محصول القمح موسم التوريد 2024م أيمن مختار

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