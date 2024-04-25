العثور على جثمان مسن فى مياه نهر النيل بالمنصورة

لقي مسن فى العقد السادس من عمره مصرعه وذلك عقب العثور على جثمانه طافيا بمياه نهر النيل بقرية أويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وبسؤال ذويه أكدا معاناته من مرض نفسي وتغيبه عن المنزل منذ يومان ورجحا انزلاق قدمه حال سيره على شاطئ المياه ووفاته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية أويش الحجر دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "على.س.إ.ع"،68 عاما، عامل ومقيم بذات القرية ويرتدى ملابسه كاملة ولاتوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وبسؤال كلا من نجله 23 عاما، عامل، وشقيقه فتحي"، 73عاما، ويقيمان بذات القرية، قررا بأن المتوفي يعاني من مرض نفسي "اكتئاب"، ويعالج طر أحد الأطباء بعيادته الخاصة، ورجحا سقوطه نتيجة انزلاق قدمه حال سيره على شاطئ المياه.

وأضافا في أقوالهما بمحضر الشرطة أن المتوفي متغيب عن المنزل منذ يومان دون تحرير ثمة محاضر، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.