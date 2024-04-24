تجديد اعتماد "هندسة المنصورة" من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، تجديد اعتماد كلية الهندسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة.

وأثنى الدكتور شريف خاطر، على جهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد اعتماد الكلية.

كما أشاد رئيس الجامعة، بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للإعتماد المؤسسى واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرا إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتجديد الاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.