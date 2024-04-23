جامعة المنصورة تستقبل وفدًا من "التعليم العالي" لتسلم مشروعات "لقياس والتقويم"

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وفدًا من مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي لتسلم مشروعات الدورة السادسة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تسلم مشروعات الدورة السادسة من مركز القياس والتقويم، وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، لإنشاء مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة، ووحدات للقياس والتقويم بكليتي الطب البيطري والتجارة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، حرص جامعة المنصورة على تحقيق تقدم فى تنفيذ أهداف مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة فى قياس وتقويم أداء المؤسسة التعليمية في شتى النواحي، قياس مخرجات الجامعة وملائمتها مع سوق العمل، وضع الخطط الاستراتيجية للقياس والتقويم الجامعي، متابعة تطبيق معايير القياس والتقويم بالجامعة ونشر التحول الرقمي لأنظمته لتحسين مخرجات العملية التعليمية.

بنوك أسئلة معدة على أسس سليمة

أشاد خاطر بتحقيق مركز القياس والتقويم بالجامعة للعديد من الإنجازات، تمثلت في تنفيذ بنوك أسئلة تحتوي على مفردات ذات صلة بتوصيف المقررات ومعدة على أسس سليمة، تمت مراجعتها داخليًا وتم اعتمادها خارجيًا، يتم سحب الأسئلة من هذه البنوك لإنشاء اختبارات إلكترونية أو ورقية تُصحح إلكترونيًا، وذلك لضمان تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وقدمت الدكتورة مها العشماوي، المدير التنفيذي للمشروع، عرضًا تقديميًا مفصلًا عن أهم مخرجات المشروع وأفضل الممارسات، بحضور مديري وحدات المركز وقد قامت دكتور مها العشماوي بعرض تقديمي مفصل عن أهم مخرجات المشروع وافضل الممارسات بحضور مديري وحدات المركز وهم:دكتور انجي فكري ريشه رئيس وحدة بنوك الأسئلة بمركز القياس والتقويم، دكتور جيهان النبوي رئيس وحدة التدريب بمركز القياس والتقويم، دكتور ريهام الغول رئيس وحدة التصحيح الالكتروني والاختبارات الالكترونية بمركز القياس والتقويم، دكتور رحاب جوهر رئيس وحدة الاعلان والنشر بمركز القياس والتقويم، دكتور محمد مطر رئيس وحدة التحليل الإحصائي لمركز القياس والتقويم، دكتور احمد عبد البديع رئيس وحدة المتابعة والدعم الفني والمجلة الالكترونية لمركز القياس والتقويم.

وتضمن العرض أهم أنشطة المركز والوحدات والمخرجات التي تمت خلال المشروع، ومن أهمها: بنوك الأسئلة، التصحيح الإلكتروني، والاختبارات الإلكترونية، تطوير الاختبارات العملية والشفوية، قياسات الرضا للمستفيدين، خطط مستقبلية لاستمرار تنفيذ أهداف المشروع، زيارة وحدات القياس والتقويم بالكليات.

وزار الوفد وحدات القياس والتقويم بكلية الطب البيطري وكلية التجارة، حيث تم الاطلاع على الأجهزة والمعدات والأثاث والملفات والوثائق الخاصة بكل وحدة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تنفيذ أهداف المشروع.