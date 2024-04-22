صحة الدقهلية: 64 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان خلال 2024

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزاره الصحه بالدقهليه، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العينين، خلال الربع الأول من العام الجارى لاسيما فى مجال الدورات العلمية.

وكشف وكيل الوزارة، أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد شارك أطباء الاسنان في حضور 7 أيام علمية إلى جانب مشاركة 45 منهم في المؤتمر العلمي والمعرض الدولي لطب الاسنان IDEX



كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الثلاثة أشهر الماضية والتى تضمنت 117 جولة مرورية تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.



كما أوضح وكيل الوزارة، أن نحو 64646 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.



وأضاف أنه تم الاحلال والتجديد بالمشاركة الاجتماعية وبالتوريد الوزاري لنحو 9 وحدات أسنان على مستوى المحافظة.

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