الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: 64 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان خلال 2024

جانب من الدورات التدريبيه
جانب من الدورات التدريبيه

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزاره الصحه بالدقهليه، إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة الدكتور محمد أبو العينين، خلال الربع الأول من العام الجارى  لاسيما فى مجال الدورات العلمية.
وكشف وكيل الوزارة، أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر فقد شارك أطباء الاسنان في حضور 7 أيام علمية إلى جانب مشاركة 45 منهم  في المؤتمر العلمي والمعرض الدولي لطب الاسنان IDEX

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال  الثلاثة أشهر الماضية  والتى تضمنت  117 جولة مرورية تم خلالها تفقد  الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

كما أوضح وكيل الوزارة،  أن نحو 64646 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية  مشيرًا إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

وأضاف أنه تم الاحلال والتجديد بالمشاركة الاجتماعية وبالتوريد الوزاري لنحو 9 وحدات أسنان على مستوى المحافظة.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية طب الأسنان

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