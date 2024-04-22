الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يبحث مع خبراء كوريين تنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة

الاستقبال
الاستقبال

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فريق من الخبراء الكوريين، وذلك بحضور مسئولي الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية، برئاسة محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة. 

دعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات

 وناقش محافظ  الدقهلية، مع الوفد دراسة انشاء وتنفيذ المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات الصلبة، ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك التجاري الكوري والتي تستهدف دعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، بما قيمته 90 مليون دولار لرفع كفاءة المنظومة بمحافظات مصر من خلال تنفيذ 18 مصنع معالجة ميكانيكية وبيولوجية للمخلفات الصلبة، ومن المستهدف ان يكون من نصيب الدقهلية مصنعين من هذه المصانع يتم تنفيذها من خلال التمويل الكوري لهذه المصانع على مستوى الجمهورية. 
 

 إتاحة البيانات لتمكين الوفد الكوري من إعداد دراسة الجدوى المطلوبة

ووجه "مختار" مدير عام الادارة المتكاملة، بضرورة إتاحة كافة البيانات والمعلومات والجهود التي تم تنفيذها بشأن منظومة المخلفات بمحافظة الدقهلية، وتنظيم زيارة على الطبيعة لمصانع التدوير في كل من سندوب والمنزلة للاطلاع على أسلوب العمل بهذه المصانع، وأسلوب الشركة القائمة على العمل بهذه المصانع لتمكين الوفد الكوري من إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لتنفيذ المصانع الجديدة بالدقهلية، ضمن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التنمية المحلية والجانب الكوري في هذا الشأن للارتقاء ورفع كفاءة المخالفات الصلبة بالمحافظات بمصر. 
 وقد وجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية، للدعم المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة، ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
 

وكان "مختار" خلال اللقاء الذي عقده للوفد الكوري والشركة المذكورة قد استعرض جهود محافظة الدقهلية التي نفذتها علي مدار الفترة الماضية في رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة من خلال انشاء المصانع الجديدة ونقل المقالب العشوائية وانشاء مدفن صحي بقلابشو ودعم المنظومة بالمعدات اللازمة من خلال الخطة الاستثمارية فضلا عن توفير صناديق جمع القمامة وغيرها من الجهود والتي كان اخرها انشاء جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
الاستقبال
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية شركة ايكوكونسرف فريق من الخبراء الكوريين

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