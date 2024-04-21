الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خير الخطائين التوابون.. قاتل طالب الدقهلية يستعطف هيئة المحكمة

المتهم
المتهم

وقف محمد الطحاوي، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز بمركز الستاموني في الدقهلية، أمام هيئة الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة ليعاود مجددًا اعترافه بجريمته.
 

تفاصيل الجلسة

بدأت ثاني جلسات المحاكمة بالمناداة على المتهم في القفص، ليطلب التحدث إلى المحكمة، ويتم استخراجه من قفض الاتهام ويروي تفاصيل جريمته.
 

قال المتهم: "انقسمت حياتي إلى ثلاث مراحل أوسطها كانت الأسوأ، مرحلة ما قبل الجريمة، ومرحلة الجريمة، وما بعدها".

 

وتابع: "مرحلة ما قبل الجريمة يعلم بها الله، ثم بعض الحاضرين من أهل بلدتي، أنني لم أكن عدوانيًا، أو أحب العنف وعايش في حالي، وبحب الخير لكل الناس، حتى اللي مش قادر يسدد ثمن الدرس كنت أعفو عنه ابتغاء مرضاة الله".

 

وأضاف المتهم: "خير الخطائين التوابون، وكنت الفترة الأخيرة، بعيد عن ربنا من ناحية الصلاة، وكنت هدفا سهلا للشيطان، وسلمت له وأعماني عن كل الطرق اللي ممكن أسدد بيها ديوني، غير طريق واحد وهو القتل والتخلص من إيهاب".

ترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
 

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدًا مع سبق الإصرار؛ لرغبته في الحصول على فدية من ذويه.


وأقر المتهم تفصيلًا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكاة لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

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