سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت11-5-2024 فى مصر

استقرار في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 11-5-2024 في مصر في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك مع ترقب دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري وتوفير سيولة دولارية تكفي احتياجات السوق المصري.



سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت11-5-2024 في مصر

تشهد البنوك المصرية استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 11-5-2024 وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها وفقا لمبادئ العرض والطلب وجاءت أسعار الصرف في البنوك كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47:51 جنيه للشراء و47:61 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47:31 جنيه للشراء و47:41 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47:35 جنيه للشراء و47:45 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 47:30 جنيه للشراء و47:40 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47:33 جنيه للشراء و47:43 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47:40 جنيه للشراء و47:45 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47:35 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47:34 جنيه للشراء و47:44 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47:33 جنيه للشراء و47:43 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.72 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.59 جنيه للشراء و154.08 جنيه للبيع.