سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا ولكن يظل عند التراجعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، عندما تراجع سعر الدولار من مستوى 48 جنيها إلى 47 جنيها، وارتفع سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 5-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر

البنك المركزي المصري

الشراء: 47.0691 جنيه

البيع: 47.1680 جنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:

شراء: 47.2500 جنيه

بيع: 47.3500 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري المصري:

الشراء: 47.10 جنيه

البيع: 47.20 جنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي:

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 جنيه

سعر الدولار في بنك البركة

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في ميد بنك:

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني:

للشراء: 47.05 جنيه

للبيع: 47.15 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر:للشراء: 47.15 جنيه، للبيع: 47.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء: 47.11 جنيه مصري، للبيع: 47.21 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 47.0691 جنيه 47.1680 جنيه يورو 51.0324 جنيه 51.1584 جنيه جنيه إسترلينى 59.8908 جنيه 60.0354 جنيه فرنك سويسرى 51.5205 جنيه 51.6513 جنيه 100 ين يابانى 30.0377 جنيه 30.1028 جنيه ريال سعودى 12.5498 جنيه 12.5768 جنيه دينار كويتى 153.3247 جنيه 153.6968 جنيه درهم اماراتى 12.8142 جنيه 12.8422 جنيه اليوان الصينى 6.5004 جنيه 6.5148 جنيه