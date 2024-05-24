الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 5-2024 في البنوك

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعا طفيفا ولكن يظل عند التراجعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، عندما تراجع سعر الدولار من مستوى 48 جنيها إلى 47 جنيها، وارتفع سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 47 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 24- 5-2024  في البنوك. 

سعر الدولار اليوم في مصر 

البنك المركزي المصري 

الشراء: 47.0691 جنيه

البيع: 47.1680 جنيه

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي:

شراء: 47.2500 جنيه

بيع: 47.3500 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري المصري:

الشراء: 47.10 جنيه 

البيع: 47.20 جنيه 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 

للشراء:  46.85 جنيه

للبيع:  46.95 جنيه

 سعر الدولار في  بنك البركة 

للشراء:  46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في  ميد بنك: 

للشراء: 46.85 جنيه

للبيع: 46.95 للبيع

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني: 

للشراء: 47.05 جنيه

للبيع: 47.15 جنيه

سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر:للشراء: 47.15 جنيه، للبيع: 47.25 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: للشراء: 47.11 جنيه مصري، للبيع: 47.21 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.0691 جنيه 47.1680 جنيه
يورو51.0324 جنيه51.1584 جنيه
جنيه إسترلينى59.8908 جنيه60.0354 جنيه
فرنك سويسرى51.5205 جنيه51.6513 جنيه
100 ين يابانى30.0377 جنيه30.1028 جنيه
ريال سعودى12.5498 جنيه12.5768 جنيه
دينار كويتى153.3247 جنيه153.6968 جنيه
درهم اماراتى12.8142 جنيه12.8422 جنيه
اليوان الصينى6.5004 جنيه6.5148 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار اليوم الخميس في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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