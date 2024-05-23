استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري سجل سعر صرف الدولار 46.74 جنيه للشراء، و46.84 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.74 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) تراجعا ما بين 7 - 12 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.58 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 50.58 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل 50.58 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 50.65 جنيه للشراء و50.81 جنيه للبيع.



وفيما يتعلق بالجنيه الإسترليني.. سجل سعر صرفه ارتفاعًا ما بين 18 - 30 قرشا شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 59.43 جنيه للشراء و59.63 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.43 جنيه للشراء و59.63 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.43 جنيه للشراء و59.63 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 59.47 جنيه للشراء و59.66 جنيه للبيع.

وعربيًا.. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.46 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 12.74 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 151.63 جنيه للشراء و152.60 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.



ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم اجتماعها الرابع لهذا العام الجاري؛ لبحث مصير سعر الفائدة في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية، وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت إلغاء اجتماعها المقرر في 28 مارس نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، والتي قررت فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.



كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%.