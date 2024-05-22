استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات - البنك الأهلي المصري - سجل سعر صرف الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 46.57 جنيه للشراء، و46.71 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملة الأوروبية



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) استقرارا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 50.57 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل اليورو 50.57 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي ليسجل 50.57 جنيه للشراء، و50.74 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 50.60 جنيه للشراء، و50.77 جنيه للبيع.



في حين سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 2 - 5 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.. ففي البنك الأهلي، سجل الإسترليني 59.21 جنيه للشراء، و59.41 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر، سجل الإسترليني 59.21 جنيه للشراء، و59.41 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.21 جنيه للشراء، و59.41 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 59.22 جنيه للشراء، و59.42 جنيه للبيع.



وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.42 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 12.70 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 151.17 جنيه للشراء، و152.18 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.