حملات تموينية على أسواق عدة فى المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية، اليوم، حملات موسعة تنوعت بين تموينية وصحية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، فضلا عن حملات نظافة عامة للشوارع بمختلف الأحياء وتعبيد وتسوية عدد من الطرق.

ففي الدقهلية، قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة محمد السيد دايرة اليوم، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حررت 122 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة بمجالي المخابز والأسواق، منها 82 مخالفة في الرقابة على المخابز و40 مخالفة في الرقابة على الأسواق، وذلك في 8 مراكز ومدن، هي: دكرنس والجمالية وأجا وميت غمر ومنية النصر والمنصورة وبنى عبيد وطلخا.

وأضاف المحافظ، أن الحملات ضبطت 1250 لتر سولار، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي أسيوط، أكد المحافظ عصام سعد، تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بين المراكز والقرى دون معاناة، لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع القطاعات بالمراكز والقرى والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة بقيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وفقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى استمرار حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق بقرى ومراكز المحافظة، وبصفة دورية، خلال حملات نظافة صباحية ومسائية دون تقاعس أو تهاون لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بها والحفاظ على البيئة.



وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بشن حملات نظافة وتسوية عدد من الطرق بمدينة ديروط، حيث جرى رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزلة عبداللاه مارًا بقرية الشراقوة بحري وجسر الرياح غرب وشرق السلخانة حتى محطة مياه شلش وشارع دكتور زعزوع وشارع الثانوية العسكرية والمعهد الديني وخلف مدرسة التجارة ومدرسة الصنايع بنين والدلجاوي القبلي، بالإضافة إلى رفع المخلفات ببعض القرى التابعة منها قرى جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه؛ وهو ما أسفر عن رفع حوالي 90 طن قمامة على مدار اليوم خلال حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، فضلًا عن دهان بلدورات بشارع مستشفى الحميات بديروط ودهانات سور حديقة أبو شجر، على أن يتم استكمال باقي الأعمال؛ تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، وذلك بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وحسام عبدالناصر وحسام الدين خديوي نائبي رئيس المركز وصلاح عبدالغني مدير قطاع النظافة والتجميل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة.

وفي المنيا، شدد المحافظ أسامة القاضي، على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، والجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقًا للصالح العام؛ والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وقال وكيل وزارة التموين المهندس عبدالباسط عبدالنعيم - في بيان - إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 121 محضرًا، منها 76 محضرا لمخابز بلدية تنوعت بين نقص وزن الرغيف ـ وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ توقف عن الإنتاج.

وأضاف أن الحملات تمكنت من تحرير 45 محضرًا تموينيًا لعدم إعلان عن أسعار أو البيع أزيد من الأسعار المقررة ـ سلع منتهية صلاحية ـ سلع مجهولة المصدر ـ عدم وجود شهادات صحية).