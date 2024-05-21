الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برنامج الغذاء العالمي: 9 ملايين في مالاوي يعانون من الفيضانات والجفاف

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

أكد برنامج الغذاء العالمي معاناة نحو تسعة ملايين شخص في مالاوي من الآثار المدمرة للفيضانات والجفاف الناجم عن ظاهرة النينو، التي دمرت المحاصيل وتسببت في ارتفاع معدل الجياع إلى مستوى الأزمة.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة لأزمات المناخ للاستجابة لظاهرة النينو رينا جيلاني، في بيان، تداعيات الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو بشدة على محصول الذرة هذا الموسم؛ ما أدى إلى انخفاض متوقع بنسبة 45% وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي. 

وتوقعت المنسقة الأممية أن 40% من السكان سيواجهون الجوع الحاد بحلول نهاية العام بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تشريد نحو 14 ألف شخص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في الجزء الشمالي من البلاد.

ولفتت إلى أن مالاوي أعلنت عن كارثة ودعت لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية التي تم إطلاقها بمبلغ 449 مليون دولار، كما أعلن البلدان المجاوران زامبيا وزيمبابوي أيضا حالات طوارئ وطنية تتعلق بالجفاف.

برنامج الغذاء العالمي مالاوي المحاصيل الجياع الأمن الغذائي الفيضانات

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن حادث معدية أبوغالب

عاجل.. جهود مكثفة للسيطرة على حريق بمصنع أدوية بأكتوبر

بحوزته 55 ألف دولار.. إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد

النيابة تفجر مفاجأة في كارثة معدية أبو غالب بالجيزة

أحزان جديدة.. جنا تنجح في الإعدادية و"تسقط غريقة" في معدية أبو غالب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى