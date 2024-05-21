برنامج الغذاء العالمي: 9 ملايين في مالاوي يعانون من الفيضانات والجفاف

أكد برنامج الغذاء العالمي معاناة نحو تسعة ملايين شخص في مالاوي من الآثار المدمرة للفيضانات والجفاف الناجم عن ظاهرة النينو، التي دمرت المحاصيل وتسببت في ارتفاع معدل الجياع إلى مستوى الأزمة.

وأكدت منسقة الأمم المتحدة لأزمات المناخ للاستجابة لظاهرة النينو رينا جيلاني، في بيان، تداعيات الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو بشدة على محصول الذرة هذا الموسم؛ ما أدى إلى انخفاض متوقع بنسبة 45% وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وتوقعت المنسقة الأممية أن 40% من السكان سيواجهون الجوع الحاد بحلول نهاية العام بسبب الجفاف، بالإضافة إلى تشريد نحو 14 ألف شخص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في الجزء الشمالي من البلاد.

ولفتت إلى أن مالاوي أعلنت عن كارثة ودعت لتنفيذ خطة الاستجابة الوطنية التي تم إطلاقها بمبلغ 449 مليون دولار، كما أعلن البلدان المجاوران زامبيا وزيمبابوي أيضا حالات طوارئ وطنية تتعلق بالجفاف.