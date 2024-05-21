الرئيس الإندونيسي يحذر من تداعيات نقص المياه على الاقتصاد العالمي

حذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، من أن نقص المياه قد يعيق النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تصل إلى 6% بحلول عام 2050، في تصريحات خلال المنتدى العالمي للمياه الذي تستضيفه إندونيسيا.

وطالب ويدودو بالتعاون في إدارة موارد المياه بشكل سليم، إذ تتطلب حمايتها جهودا ضخمة، محذرا من أن نقص المياه قد يتسبب في إشعال الحروب ووقوع الكوارث.





وأكد القادة المشاركون في المنتدى أنه سيتم تخصيص تمويل لدعم وصول المياه النظيفة إلى الدول النامية،كما اتفقوا على تقوية دور الدبلوماسية في منع الصراع بين الدول على الأنهار والبحيرات على الحدود المشتركة، وذلك حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).



وافتتح الرئيس ويدودو أمس الإثنين الدورة العاشرة للمنتدى في جزيرة "بالي" تحت عنوان "الماء من أجل الازدهار المشترك" بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء المعنيين من دول العالم.