الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفير مصر بأثينا يرحب بتبرئة مصريين من تهمة التسبب فى غرق مركب للهجرة

سفير مصر في اليونان
سفير مصر في اليونان السفير عمر عامر

رحّب سفير مصر في اليونان السفير عمر عامر، بقرار محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية، القاضي بتبرئة المواطنين المصريين التسعة من التهم المنسوبة إليهم بالتسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل اليونانية في يونيو 2023.


واستعرض السفير المصري - في تصريح اليوم - الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في أثينا على مدار العام الماضي؛ للتأكيد على سلامة موقف المواطنين المصريين، فضلًا عن التنسيق المستمر مع فريق الدفاع المكلف بالدفاع عنهم وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة للقضية والتي كانت محل اهتمام الرأي العام اليوناني طوال الفترة الماضية.

 

وزارة الهجرة تنظم ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية لممثلى مراكز الشباب


وأوضح أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع المواطنين التسعة، حيث حرصت على زيارتهم - بشكل دوري - في محل احتجازهم؛ للتأكد من توفر احتياجاتهم المعيشية، فضلًا عن حضور ممثل السفارة في جلسات المحاكمة كافة، مضيفًا أن قرار المحكمة بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم؛ يؤكد الثقة في حيادية القضاء في اليونان.

 

txt

الهجرة تضع ضوابط السفر للفتيات المصريات وتؤكد أهمية توعيتهن بقوانين العمل بالدول العربية


وأشار السفير عمر عامر - في هذا السياق - إلى ما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من تطور ملموس، واستشراف لآفاق جديدة للتعاون في جميع المجلات؛ بما في ذلك التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، منوهًا بالجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين المصريين وسلامتهم.

سفير مصر في اليونان السفير عمر عامر مدينة كالاماتا اليونانية غرق مركب للهجرة غير الشرعية مركب للهجرة غير الشرعية السواحل اليونانية

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

"أوقاف مطروح" تفتتح مسجدين بمدينة الحمام استعدادًا لشهر رمضان

لهذا السبب اعتذرت "تحية كاريوكا" عن موعد المحب الولهان

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

بالملابس الداخلية.. صعيدي يهرب من الحر مع أبنائه في قارب بنيل قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى