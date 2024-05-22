الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك المصرية والتي تشهد انخفاض في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لعدة قروش في معاملات البنوك المصرية و الأجنبية ووفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري. 

 

نرصد في هذا التقرير تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك المصرية و الأجنبية المتداولة في مصر. 

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري عند 46.5776 جنيه شراء 46.7153 جنيه بيع 

 

انخفض الدولار امام الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري عند  46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع 

 

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة عند  46.5 جنيه للشراء 46.6 جنيه للبيع 

 

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك الإسكندرية عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع 

 

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس عند  46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع 

 

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي CIB  عند  46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع 

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر 

يورو  50.6065 جنيه شراء 50.7748 جنيه بيع 

جنيــه إسترليـنى 59.2234 جنيه شراء 59.4218 جنيه بيع 

دولار كنـدى 34.1678 جنيه شراء 34.2789 جنيه بيع 

كرون دانمركى  6.7831 جنيه شراء 6.8037 جنيه بيع 

كرون نرويجى   4.3659 جنيه شراء 4.3797 جنيه بيع 

كرون ســويدى   جنيه شراء 4.3695 4.3833 جنيه بيع 

فرنك سويسرى   51.2010 جنيه شراء 51.3750 جنيه بيع 

100 ين يابانى 29.8058 جنيه شراء    29.9035 جنيه بيع 

ريـــال سعـــودى 12.4190 جنيه شراء 12.4564 جنيه بيع 

دينــار كويتى 151.7382 جنيه شراء   152.2861 جنيه بيع 

درهم اماراتى  12.6804 جنيه شراء 12.7189 جنيه بيع 

دولار اســـترالى   جنيه شراء    31.0626   31.1638 جنيه بيع 

دينــار البحــرين 123.5479 جنيه شراء   123.9329

ريـــال عمـــانى 120.9933 جنيه شراء   121.3762 جنيه بيع 

ريـــال قطــــرى 12.7715 جنيه شراء 12.8198 جنيه بيع 

دينـار اردنـى 65.6022 جنيه شراء  65.9820 جنيه بيع 

يوان صينى  جنيه شراء 6.4368  6.4560 جنيه بيع 

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