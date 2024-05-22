سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

زاد البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك المصرية والتي تشهد انخفاض في الدولار الأمريكي أمام الجنيه لعدة قروش في معاملات البنوك المصرية و الأجنبية ووفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.

نرصد في هذا التقرير تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 مايو 2024 في البنوك المصرية و الأجنبية المتداولة في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري عند 46.5776 جنيه شراء 46.7153 جنيه بيع

انخفض الدولار امام الجنيه المصري في معاملات البنك الأهلي المصري عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك القاهرة عند 46.5 جنيه للشراء 46.6 جنيه للبيع

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك الإسكندرية عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك مصر عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات بنك قناة السويس عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع

انخفض الدولار أمام الجنيه المصري في معاملات البنك التجاري الدولي CIB عند 46.6 جنيه للشراء 46.7 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

يورو 50.6065 جنيه شراء 50.7748 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى 59.2234 جنيه شراء 59.4218 جنيه بيع

دولار كنـدى 34.1678 جنيه شراء 34.2789 جنيه بيع

كرون دانمركى 6.7831 جنيه شراء 6.8037 جنيه بيع

كرون نرويجى 4.3659 جنيه شراء 4.3797 جنيه بيع

كرون ســويدى جنيه شراء 4.3695 4.3833 جنيه بيع

فرنك سويسرى 51.2010 جنيه شراء 51.3750 جنيه بيع

100 ين يابانى 29.8058 جنيه شراء 29.9035 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى 12.4190 جنيه شراء 12.4564 جنيه بيع

دينــار كويتى 151.7382 جنيه شراء 152.2861 جنيه بيع

درهم اماراتى 12.6804 جنيه شراء 12.7189 جنيه بيع

دولار اســـترالى جنيه شراء 31.0626 31.1638 جنيه بيع

دينــار البحــرين 123.5479 جنيه شراء 123.9329

ريـــال عمـــانى 120.9933 جنيه شراء 121.3762 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى 12.7715 جنيه شراء 12.8198 جنيه بيع

دينـار اردنـى 65.6022 جنيه شراء 65.9820 جنيه بيع

يوان صينى جنيه شراء 6.4368 6.4560 جنيه بيع