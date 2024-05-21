الفراخ بـ 100جنيه للمستهلك.. اسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

شهدت اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء استقرارًا في الأسواق حيث سجّلت أسعار الفراخ البيضاء بين 90 و91 جنيهًا في المزرعة، لتباع في الأسواق للمستهلك بسعر 100:101 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بين 93 و94 جنيه للكيلو في المزرعة، لتباع بالأسواق للمستهلك بما يتراوح بين 103 و104 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

وسجّل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 78 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ88 جنيهًا، وسجّل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 105و 110 جنيهات لتصل إلى المستهلك بالأسواق بسعر 115 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البانيه بين 230 و250 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم



وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 119 جنيهًا في المزرعة لتباع للمستهلك بنحو 129 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 91 في المزرعة لتباع للمستهلك بسعر 101 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيهًا في المزرعة وللمستهلك بسعر 135جنيهًا.

وكان أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن هناك استقرار في أسعار الدواجن وصناعة الدواجن نتيجة استقرار أسعار الأعلاف وان الأسعار حاليا للدواجن ٧٥ جنيه في المزرعة وكذلك استقرار أسعار البيض حيث أن الكرتونية أقل من ١٢٠جنيه في المزرعة حيث أن الأسعار مستقرة طالما الافراجات عن الاعلاف خامات الأعلاف والأدوية البيطرية مستمرة.

وقال" العناني" في تصريحات للدستور"، اتوقع استمرار انخفاض اسعار الدواجن والبيض مع تحسن حالة الجو أن الأسعار الحالية جيدة بينما التاجر يحط ١٠ جنيه على سعر الكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك، مشيرا أنه لايوجد مبادرات حاليا من الحكومة بشأن تخفض أسعار الدواجن والبيض باعتباره منخفضة حاليا والأسعار جيدة وهناك توسع في الصناعة ومن خرج من المنتجين بدأ يعود مرة أخرى ونسبتهم ١٠% من إجمالي المنتجين لايمثلون نسبة كبيرة وجزء منهم تربية منزلية وبدأت ترجع مرة اخرى لصناعة الدواجن.