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مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

حافظ سعر الفراخ اليوم مع بداية الصباح على استقراره، وزاد التساؤل لمعرفة أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، وذلك عقب أن تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو مبلغ جنيهين، طبق تحديثات بورصة الدواجن وأسعار عدد من التجار في مناطق مختلفة.

ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 في بورصة الدواجن

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أسعار الفراخ اليوم الإثنين والبيض.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 4 مارس 2024

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين، نحو 93 جنيهًا في بداية التعاملات بداخل بورصة الدواجن، بينما وصل سعر كيلو الفراخ اليوم بالمحال التجارية قيمة 103 جنيهات.

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سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الإثنين

أسعار الفراخ البلدي اليوم الاثنين سجلت نحو 115 جنيها في بورصة الدواجن، بينما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين في المحال التجارية نحو مبلغ 120 جنيهًا، ويختلف السعر من تاجر لتاجر آخر.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الإثنين

سجل متوسط سعر الفراخ الساسو اليوم الاثنين نحو مبلغ 100 جنيه في بورصة الدواجن، بينما وصل سعر متوسط سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين في المحال التجارية نحو قيمة 105 جنيهات، ويختلف السعر من تاجر لتاجر آخر.

سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين

جاء متوسط سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين 4 مارس 2024، عند مبلغ 195 جنيهًا في المحال التجارية، وسيختلف سعر الكيلو من تاجر لتاجر آخر.

سعر الكتكوت اليوم الإثنين 

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين بين 33 - 39 جنيها، والكتكوت «ساسو» بلغ سعره 13 - 14 جنيها.

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أسعار البيض اليوم الإثنين 

جاء سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين 4 مارس بنحو 154 جنيهًا في داخل المزرعة، بينما يصل للمستهلك بقيمة 166 جنيهًا.

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