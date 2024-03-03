أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-3-2024 في بورصة الدواجن

تبدو أسعار الدواجن مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث لم تشهد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدتها أسعار الدواجن نتيجة لعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والظروف الجوية خاصة في فصل الشتاء، ويبقى الاستقرار الحالي مؤشرًا إيجابيًا للسوق، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر ثقة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 مارس 2024 وجاءت الأسعاركالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 3 - 3 -2024

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم 92 جنيه و93 جنيه للكيلو، بينما تصل إلي المستهلك بسعر

سجلت أسعارلحم الفراخ الساسو و 102 جنيه و 103 جنيه للكيلو

بينما سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي سعر 140 جنيه للكيلو

كما سجلت أسعار لحم الفراخ أمهات أبيض سعر 81 جنيه جنيه للكيلو.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

سجلت أسعار البانيه بين 190 جنيهًا و205 جنيهًا للكيلو أو أكثر حسب المنطقة.

بينما بلغ سعر الصدور بالعظم تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

كما جاءت أسعار الأجنحة تتراوح بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الهياكل تتراوح بين 60 جنيهًا و65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 3 مارس 2024

سجلت كرتونه بيض أحمر 150 جنيه و 151 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.

سجلت كرتونه بيض أبيض 148 جنيه و149 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.

سجلت كرتونه بيض بلدي 144 جنيه و145 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.