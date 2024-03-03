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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-3-2024 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

تبدو أسعار الدواجن مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث لم تشهد تغيرات كبيرة في الأسعار خلال الأيام الأخيرة،  يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدتها أسعار الدواجن نتيجة لعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والظروف الجوية خاصة في فصل الشتاء، ويبقى الاستقرار الحالي مؤشرًا إيجابيًا للسوق، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويوفر ثقة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 3 مارس 2024 وجاءت الأسعاركالتالي: 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 3 - 3 -2024 

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم  92 جنيه و93 جنيه للكيلو، بينما تصل إلي المستهلك بسعر

سجلت أسعارلحم الفراخ الساسو و 102 جنيه و 103 جنيه للكيلو

بينما سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي  سعر 140 جنيه للكيلو 

كما سجلت أسعار لحم الفراخ  أمهات أبيض سعر  81 جنيه جنيه للكيلو.  

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سجلت أسعار البانيه بين 190 جنيهًا و205 جنيهًا للكيلو أو أكثر حسب المنطقة.

بينما بلغ سعر الصدور بالعظم تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.

كما جاءت أسعار الأجنحة تتراوح بين 70 جنيهًا و80 جنيهًا للكيلو.

وبلغت أسعار الهياكل  تتراوح بين 60 جنيهًا و65 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 3 مارس 2024

سجلت كرتونه بيض أحمر 150 جنيه و 151 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.

سجلت كرتونه بيض أبيض  148 جنيه  و149 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.

سجلت كرتونه   بيض بلدي  144 جنيه و145 جنيه في بورصة الدواجن اليوم الأحد في مستهل التعاملات الصباحية.

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كرتونة بيض أحمر الأجنحة أسعار لحم الفراخ البيضاء أسعار لحم الفراخ البلدي سعر كتكوت السمان أسعار لحم الفراخ أمهات سعر الصدور بالعظم

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