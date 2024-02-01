أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024

تبحث الكثير من ربات المنزل عن أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن في مصر بشكل يومي لمعرفة آخر تطور للأسعار، خاصة في ظل المواسم الدينية التي تقترب والتي منها الأسراء والمعراج وشهر رمضان الكريم.

ونوضح في التقرير التالي آخر تحديث لأسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن بمختلف أنواعها في بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024 في مصر، وكذلك آخر تحديث لسعر البيض اليوم.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء 85 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو 90 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي 90 جنيهًا.

أسعار الفراخ أمهات بيضاء 65 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 50 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 52 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 60 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 64 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 31 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان 25.25 جنيه.

كتكوت ساسو 8 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور 9 جنيهات.

كتكوت بلدي 4.50 جنيه.

كتكوت هجين 6 جنيهات.

كتكوت سمان أبيض 5 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 4.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض بيور 7 جنيهات.

سعر البيض اليوم

بيض أبيض 142 جنيهًا.

بيض أحمر 144 جنيهًا.

بيض بلدي 145 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

بط بغال جرموه عمر يوم 21.50 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 22 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 12 جنيهًا.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 52 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يومًا 66 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 90 جنيهًا.

كيلو بط مولار 65 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 60 جنيهًا.

كيلو بط مسكوفي 95 جنيهًا.

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أسعار الرومي اليوم

رومي أبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

رومي أبيض شهر/كيلو 230 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 100 جنيه.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 50 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 100جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

علف بادي 23% 30،500 جنيه.

علف نامي 21% 30،450 جنيه.

علف ناهي 19% 30،350 جنيه.

علف بادي نامي 21،5% 28،950 جنيه.

علف بيض انتاجي 16% 25،400 جنيه.

علف بيض انتاجي 18% 25،850 جنيه.