الأحد 28 أبريل 2024
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رياضة

مصدر بالجبلاية: اتحاد الكرة ليس لديه سُلطة على احتفالات منعم وشلبى

مصطفى شلبى
مصطفى شلبى

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة موقف الجبلاية من احتفالات اللاعبين غير الأخلاقية التى بدأت تغزو الملاعب المصرية مؤخرًا التي تحتاج لوقفة جادة من جانب لجنة مسئولى اتحاد الكرة لوضع عقوبات جديدة خاصة باحتفالات اللاعبين.

وتناولت مواقع التواصل على مدار الساعات الماضية طريقة احتفال محمد عبد المنعم بهدفه فى مرمى مازيمبى الكونغولي، حيث لاقى اللاعب هجومًا لاذعًا من قبل الجماهير بسبب تلك اللقطة من جانب اللاعب، ونفس الأمر مصطفى شلبى لاعب الزمالك بعد هدفه في مرمى دريمز الغاني.

أكد المصدر أن لوائح الجبلاية لا تتضمن عقوبات محددة على احتفالات اللاعبين، خاصة أن الملعب الأوروبية تشهد احتفالات خارجة عن النص تندرج تحت بند حرية التعبير فى الاحتفالات وربما كان احتفال حارس مرمى الارجنتين بتتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2022 هى الأبرز.

أوضح المصدر أنه يتم توقيع العقوبات على اللاعبين وفقا للوائح الموضوعه قبل بداية أى مسابقة أو من خلال تقارير الحكام ومراقبي المسابقات أو من خلال لجنة الانضباط فى الحالات التى تشغل الرأى العام وفى هذه الحالة تكون العقوبة تقديرية للجنة الانضباط.

وشدد المصدر على أن ما حدث من لاعبي الأهلي والزمالك حدث في بطولة إفريقيا ومن ثم ليس هناك أي سُلطة لدى اتحاد الكرة لتوقيع عقوبة على أيهما بشأن تصرف يخص مباراة إفريقية، وفي حالة حدوث مثل هذه التصرفات فى المسابقات المحلية يتم احالتها للجنة الانضباط.

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