الأربعاء 28 فبراير 2024
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رياضة

شوبير: محمد عبد المنعم يغيب عن مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج " ملعب اون تايم" عبر قناة " أون تايم سبورتس": "محمد عبد المنعم خارج مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا، وذلك من أجل تجهيزه لنهائي كأس مصر".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، ضمن منافسات نهائي كأس مصر، في المملكة العربية السعودية على ملعب "الأول بارك".

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