سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار
انخفض سعر الذهب في معاملات اليوم الأحد على عكس الارتفاعات المتتالية التي شهدها الأسابيع الماضية في فترة رواجه خلال عيد الفطر المبارك ليعود لسعره الطبيعي والذي ثبت عليه وهو 3000 جنيه لعيار 21.
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري وبالدولار، وفق آخر تحديث بسوق الصاغة.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب عيار 24
3542.75 جنيه للبيع
3520 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 22
3247.5 جنيه للبيع
3226.75 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 21
3100 جنيه للبيع
3080 جنيها للشراء
سعر الذهب عيار 18
2657.25 جنيه للبيع
2640 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب عيار 14
2066.75 جنيه للبيع
2053.25 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 12
1771.5 جنيه للبيع
1760 جنيه للشراء
سعر الذهب عيار 9
1328.5 جنيه للبيع
1320 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب
24800 جنيه بيع
24640 جنيه شراء
سعر الذهب بالدولار
ورغم الانخفاض الذي شهده سعر الذهب في السوق المحلي المصري الا انه سعره العالمي زاد حيث بلغ سعر الأونصة للبيع 2339 دولار أمريكي اما للشراء بلغ 2338 دولار أمريكي
سعر الذهب بالمصنعية
يتحدد سعر الذهب بالمصنعية وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه وكذلك وفق العيار الذي يتم شراءه فعيار 21 اقل في المصنعية من عيار 18 وكذلك عيار 24 هو الأقل في المصنعية من السابق ذكرهم.
مع العلم أن هناك بعض المحافظات التي تحسب قيمة المصنعية بالنسبة المئوية ولا تعتمد على العيار حيث تبلغ النسبة من 6% وحتى 10% في بعض المحافظات.
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