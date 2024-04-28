الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 فى مصر بالجنيه المصرى وبالدولار

الذهب
الذهب

انخفض سعر الذهب في معاملات اليوم الأحد على عكس الارتفاعات المتتالية التي شهدها الأسابيع الماضية في فترة رواجه خلال عيد الفطر المبارك ليعود لسعره الطبيعي والذي ثبت عليه وهو 3000 جنيه لعيار 21.

ننشر في التقرير التالي  سعر الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في مصر بالجنيه المصري وبالدولار، وفق آخر تحديث بسوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

 

سعر الذهب عيار 24
3542.75 جنيه للبيع
3520 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22
3247.5 جنيه للبيع
3226.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21
3100 جنيه للبيع
3080 جنيها للشراء

 سعر الذهب عيار 18
2657.25 جنيه للبيع
2640 جنيه  للشراء

 

سعر الذهب للبيع والشراء 

سعر الذهب عيار 14
2066.75 جنيه  للبيع
2053.25 جنيه  للشراء

سعر الذهب عيار 12
1771.5 جنيه للبيع
1760 جنيه  للشراء

سعر الذهب عيار 9
1328.5 جنيه  للبيع
1320 جنيه  للشراء

سعر جنيه ذهب
24800 جنيه بيع
24640 جنيه  شراء

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سعر الذهب اليوم الجمعة 26-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب بالدولار

ورغم الانخفاض الذي شهده سعر الذهب في السوق المحلي المصري الا انه سعره العالمي زاد حيث بلغ سعر الأونصة للبيع 2339  دولار أمريكي اما للشراء بلغ 2338  دولار أمريكي

سعر الذهب  بالمصنعية

يتحدد سعر الذهب بالمصنعية وفق محل الصائغ الذي يتم الشراء منه وكذلك وفق العيار الذي يتم شراءه فعيار 21 اقل في المصنعية من عيار 18 وكذلك عيار 24 هو الأقل في المصنعية من السابق ذكرهم.

مع العلم أن هناك بعض المحافظات التي تحسب قيمة المصنعية بالنسبة المئوية ولا تعتمد على العيار حيث تبلغ النسبة من 6% وحتى 10% في بعض المحافظات.

توقعات سعر الذهب في الأيام القادمة.. (بث مباشر)

"نشترى دلوقتى ولا نستنى؟".. سعر الذهب اليوم وآخر التوقعات (فيديو)

 

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تحديث لحظي.. سعر سبيكة الذهب اليوم في السوق المحلي بالجنية المصري

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تحديث لحظي.. أسعار الذهب في مصر تنخفض 160 جنيها على مدار أسبوع

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