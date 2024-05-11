السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة الشاعر الشاب أحمد عبدالسلام الطحان

الشاعر أحمد الطحان
الشاعر أحمد الطحان

حالة من الصدمة بين الوسط الثقافي عقب إعلان وفاة الشاعر أحمد عبدالسلام الطحان،ابن محافظة المنوفية، حيث تقام صلاة الجنازة والدفن اليوم السبت، عقب صلاة العشاء في مسجد حسام الدين، بجوار مقابر شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، والعزاء غدا الأحد، في منطقة البر الشرقي بمحافظة المنوفية.

 


وطالب شقيق الشاعر أحمد عبدالسلام الطحان، محبيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  بقراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإذا كان عليه دين عند أي حد عليه التواصل مع الأسرة، أو إبراء ذمته أمام الله من أي دين.


ويعد أحمدعبدالسلام الطحان، شاعر عامية من مواليد محافظة المنوفية 1991، وحاصل على جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، في دورة 2019.
 

وأنهى أحمد الطحان دراسته الجامعية بكلية هندسة البترول، والتعدين جامعة السويس عام 2013، واشترك في ديوان بعنوان الصحبجية، مع مصطفى إبراهيم وميدو زُهير وبعض الشعراء الشباب عام 2015، وأصدر ديوانه الأول بعنوان الضريبة 40% في فبراير عام 2019.

وأصدر ديوانه الثاني بعنوان الشكمجية عام 2020، وأصدر ديوانه الثالث بعنوان "مش أنا خالص" عام 2021، وأصدر ديوانه الرابع بعنوان "كروت فكة" عام 2022.

ويمتلك الشاعر أحمد الطحان العديد من القصائد بالعامية المصرية مثل: زينب – كانت عيني واجعاني – وسط البلد – و مش مضطر – سيبلي حاجة مُشرفة – محكيتش لحد – ألم مقبول – مكدبش عليكي – جاسوس – أعمل إيه - الحريف. 

محافظة المنوفية وفاة الشاعر الشاب احمد عبد السلام الطحان شاعر العامية المنوفية

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