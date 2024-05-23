انخفاض 6 درجات.. مركز المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن نهاية الموجة شديدة الحرارة اليوم في الوجه البحري وغدًا الجمعة، في الوجه القبلي، بانخفاض يصل إلى 6 درجات.

نهاية الموجة الحارة اليوم

وتعرضت البلاد الأسبوع الحالي إلى موجة شديدة الحرارة بلغت ذروتها الإثنين الماضي، وبالتزامن معها كان هناك نشاط واضح للرياح مع هبات رياح على مناطق غرب الجمهورية "سيوة والواحات" ووصلت إلى القاهرة وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر.

يُشار إلى أن سبب ارتفاع الحرارة كان بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا عمل على رفع درجات الحرارة مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

انخفاض 6 درجات اليوم

يذكر أن خطورة التعرض للشمس المباشرة فى الصيف بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان "القريب من أسوان" وسيادة موجات الأشعة الشمسية قصيرة الموجة "الأخطر"، حيث تكون الأشعة الشمسية عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكًا أقل من الغلاف الجوي "ومن هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس" والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.