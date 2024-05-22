نصائح للمحاصيل من مركز المناخ في الموجة الحارة.. تفاصيلها كاملة

تتعرض الزراعات الصيفية لكثير من المشاكل والتحديات بسبب تعرضها للموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشاكل لو كانت هذه المحاصيل فى مراحل حرجة من عمر النبات مثل مرحلة ما بعد الإنبات أو الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد.

وحدد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم المحظورات والممنوعات الفترة الحالية:

نصائح لكافة المحاصيل من مركز المناخ

1- ممنوع تمامًا لكل المحاصيل التعفير بالكبريت الزراعي على كل الزراعات أو رش أي مبيدات جهازية أو رش أى زيوت معدنية أو نحاسيات خلال هذه الفترة.

2- تأجيل زراعة أو شتل محاصيل العروة الصيفية والخضر والفاكهة حتى انتهاء الموجة تمامًا.

3- التوقف عن ضم أو دراس القمح يومي الخميس والجمعة في معظم المناطق.

4- عدم استخدام أي شكل من اشكال الخمائر للبصل خلال هذه الفترة بغرض التحجيم مع عدم زيادة كمية مياه الري في الريات الأخيرة.

5- عدم زيادة كمية الري في الأواخر للبنجر المتأخر في البوتاسيوم للبنجر أكبر من 140 يوما.

‎6- ممنوع استخدام منظمات النمو للبطاطس الصيفية أو مشتقات الخميرة في التحجيم لأنه مع الحرارة العالية سيتسبب فى مشاكل في التخزين ولا يفضل ترك البطاطس بعد التقليع فترة طويلة في مواجهة الشمس خاصة فترة الظهيرة.

7- ممنوع رش الفراولة بالأحماض الأمينية تمامًا وممنوع زيادة كمية الري عن اللازم، لأن الرطوبة سوف ترتفع حول النباتات وتزيد وتيرة إعفان الجذور والأمراض المحبة للرطوبة.

8- عدم زيادة كمية الأزوت للفلفل والباذنجان والفاصوليا الصيفى المتأخرة والإقلال من استخدام أى أحماض أمينية خاصة الهيومات.

9- عدم استخدام محفزات النمو بكثافة لليانسون والكسبرة والشمر والكوارية فى الزراعات المتأخرة لانها ستزيد من وتيرة الأمراض الصيفية والأكاروسات.

10- التوقف عن رش أي أحماض أمينية أو سيتوكينينات للمانجو والعنب والاكتفاء برش مركبات البوتاسيوم خاصة البوتاسيوم فوسفيت وسليكات البوتاسيوم.

11 - التوقف عن التسميد الأزوتي للزيتون بكل صوره أو الاكتفاء بنترات الكالسيوم فقط أو حامض النيتريك في التربة الكلسية، وضبط عمليات الري قدر الإمكان على ان يكون الري في أول الليل مع إضافة الفولفيك مع الري والاستعداد لمكافحة دودة براعم الزيتون.

12- التوقف عن استخدام الأزوت بكل صوره للخضر تحت الأنفاق عدا صورة نترات الكالسيوم، والري يكون على شيفتات "كميات قليلة على فترات متقاربة" والعمل على عدم زيادة الرطوبة النسبية داخل الصوب قدر الإمكان.