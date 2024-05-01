تعرف على أهم توصيات مركز المناخ للمحاصيل الزراعية الفترة الحالية

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الأيام الماضية التي كانت شديدة الحرارة أثرت على بعض النباتات أثناء التزهير، مشيرًا إلى أنه عندما تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى "ليلا"، تصاب النباتات بمشكلة فى الإخصاب أو العقد فيحدث التنفيل.

أهم توصيات مركز المناخ للمحاصيل الزراعية الفترة الحالية

وأضاف فهيم في بيان له، أنه فى حال كان النبات فى مرحلة النمو الخضري قبل التزهير يكون الري فى الصباح مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر و2كجم سلفات بوتاسيوم ذواب "بودرة " ولتر حمض فوسفوريك "ثم تكرر 3 مرات أسبوعيا بنفس المعدلات المذكورة سابقًا"، أما لو كان في مرحله الإزهار والعقد يكون الري صباحًا ويضاف 2 كجم نترات نشادر و4 كجم بوتاسيوم ذواب ونصف لتر حمض فوسفوريك "ثم تضاف 3 مرات أسبوعيًا".

وأضاف في نقاط أهم التوصيات التي يجب اتباعها الفترة الحالية والتي جاءت كالتالي:

1 - البطاطس الصيفية والبصل الرش بمركبات التحجيم زي سترات البوتاسيوم ومادة مبيوكوات كلوريد 25% بالمعدلات المذكورة في منشور التحجيم.

2- الفاصوليا الصيفي الرش بصلابة الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان.

3- الموالح الرش الوقائي العاجل ضد الانثراكنوز (الرش باكروبات مانكوزيب مع ازوكسي استروبين) وكذلك والحشرات القشرية بالزيت المعدني مع مبيد مناسب.

4- الزيتون “الأصناف الأجنبية بالتحديد” والإقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال هذه الفترة وعمل توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود "وكذلك المانجو والموالح" والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون لأنها سوف تتزايد.

5- المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة "الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – مشاتل الأر "، تكثيف إضافة الفسفور "حامض فسفورية أو غيره" فهو هام جدا للمحاصيل بسبب انخفاض الحرارة ليلًا خاصة فى الوجه بحري.

6- الزراعات تحت الصوب الزراعية " والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد" متوقع زيادة كبيرة فى معدلات "التنفيل" تساقط الزهر أو العقد الحديث.