الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن الموجه الـ22.. إزالة 47 حالة تعد بمساحة 22 ألف في أسوان

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية للموجه الـ 22 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم الحملات المكبرة، والتي استهدفت إزالة 47 حالة تعد بمساحة 22 ألف و379 م2. 

إزالة 16 حالة تعد بنطاق أحياء المدينة

وتضمنت جهود الحملات الإزالة الفورية لـ 16 حالة تعد بنطاق أحياء المدينة، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدى صادر لهم قرارات سابقة. 

 وقد شارك في فعاليات الحملة القيادات الأمنية بمديرية الأمن بإشراف من اللواء مجدى سالم، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، فضلًا عن العاملين والفنيين مدعمين بالمعدات الثقيلة 

وفى سياق آخر كان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيدة هيرو قادر سفيرة دولة أمريكا الصديقة بمصر، والوفد المرافق لها والذى ضم كل من السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID )، والسيد إيريك إيجليستون المنسق بالسفارة، وذلك بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة.

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، فضلًا عن ما تمتلكه أسوان من مقومات عديدة، وتنوع المنتج السياحي.

وأكد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1922، والتي تشهد تطورًا كبيرًا فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والهادفة لتحقيق السلام والاستقرار.

 مما أثمر بدوره عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكي على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، والتي ستصل إلى 60 مركزا تكنولوجيا، مما ساهم في الحد من الفساد بالفصل بين متلقى ومقدم الخدمة، وتم الوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات للمواطنين بمنازلهم، ونسعى دائمًا لتحقيق النجاح والتميز، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، وتحقق ذلك بحصول المحافظة على العديد من جوائز التميز على المستوى الحكومي والدولي.

أسوان إزالة التعديات الحملات المكبرة الوحدات المحلية الجهود

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