محافظ أسوان: إنشاء مدينة كاملة للجرانيت ومصنعين لتدوير القمامة

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، هيرو قادر، سفيرة دولة أمريكا الصديقة بمصر، والوفد المرافق لها، والذي ضم كل من شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وإيريك إيجليستون، المنسق بالسفارة، بحضور المهندسة دينا إبراهيم، مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة.

وخلال اللقاء، رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكي لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، والذي يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية، فضلًا عن ما تمتلكه أسوان من مقومات عديدة، وتنوع المنتج السياحي.

عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وأمريكا

وأكد عطية عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1922، والتي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، ما أثمر بدوره عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكي على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية، والتى ستصل إلى 60 مركزا تكنولوجيا، ما ساهم فى الحد من الفساد بالفصل بين متلقى ومقدم الخدمة، وجرى الوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات للمواطنين بمنازلهم، ونسعى دائمًا لتحقيق النجاح والتميز، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، وتحقق ذلك بحصول المحافظة على العديد من جوائز التميز على المستوى الحكومي والدولي.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء أشرف عطية سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، وتم إقتحامها على أرض أسوان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى كافة قطاعات العمل العام، والتى كان لها مردود إيجابى لتلبية المطالب الجماهيرية، والارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بدءًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمحاور والطرق والكباري، والقطار السريع، مع إحلال وتجديد البنية التحتية، والتطوير والتجميل، وكذا مشروعات تمكين المرأة.

وطالب بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات السياحية والاستثمارية فى ظل توافر الكثير من الفرص الإقتصادية المتعددة، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة، فضلًا عن موقعها الجغرافي وما تمتلكه من موانئ ومطارات، ودعم المحافظة لإنشاء مدينة كاملة للجرانيت، وكذا التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وإنشاء مصنعين لتدوير القمامة للإستفادة من حجم المخلفات الصلبة.

من جهتها،أشادت سفيرة دولة أمريكا بما شاهدته وأعضاء الوفد المرافق لها من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل، وأيضًا التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى، والتوافق على تحقيق الأفضل دائمًا للمواطن الأسوانى، مؤكدين دعم المحافظة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والاستفادة من حجم الثروات العديدة التى تتفرد بها أسوان سواء المحجرية أو التعدينية أو السمكية.

وفى نهاية اللقاء، قدم محافظ أسوان درع المحافظة والهدايا التذكارية التي تحمل طابع الهوية البصرية وذلك للسفيرة الأمريكية ولأعضاء الوفد، تعبيرًا عن ترحيب أسوان بهم واعتزازًا وتقديرًا لعلاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.