الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"تعليم أسوان" يجرى مقابلات لاختيار المرشحين للدفعة الثانية من مبادرة 1000 مدير مدرسة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الإثنين، بمكتبه، عددًا من المقابلات الشخصية للمتقدمين كمرشحين للدفعة الثانية من مبادرة ١٠٠٠ معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم كمديرى مدارس، حيث يتم اختيار ١٥ مرشحًا.

مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين

وقد تكونت لجنة المقابلات من (محمد السيد مدير عام التعليم الفنى - محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية- منى كمال مدير الشئون المالية والإدارية- خالد عبدالله مدير الشئون القانونية- خالد محمد مدير الموارد البشرية- إيمان بكرى موجه أول مالى وإدارى- حنان عبدالرازق موجه عام التربية النفسية) وحسن الصغير منسق المبادرة.

من المقرر أنه يتم إجراء مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرشحين، ثم برنامج تأهيلى لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، واجتياز اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية لاختيار المقبولين منهم، على أن يتم تأهيلهم داخل الأكاديمية لمدة (٦) أشهر، للحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى.

وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان مبادرة 1000 معلم المقابلات الشخصية مرشحين الدفعة الثانية

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