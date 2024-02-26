الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن الموجة الـ22.. إزالة 31 حالة تعد بنطاق أحياء مدينة أسوان

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بناءًا على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

إزالة 31  حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات متتالية استهدفت إزالة 31  حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 آلاف و260 م2 وذلك بنطاق أحياء غرب وجنوب. 

 

وشارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرة أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 

 

وتنوعت الإزالات ما بين إزالات صادر لها قرارات سابقة بواقع 9 حالات، وإزالات فورية فى المهد بواقع 22 حالة. 

 

وفى سياق آخر كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه لن يتم السماح بأى فساد أو إحتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، وهو الذى يتوازى مع قرب افتتاح معارض "أهلا رمضان " لتحقيق التوازن فى الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال الشهر المعظم.

 

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين.

 

محافظ أسوان الوحدات المحلية إزالة التعديات أملاك الدولة جهود مكثفة

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