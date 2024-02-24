السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الحملات التموينية تزامنًا مع افتتاح معارض "أهلًا رمضان" لضبط الأسعار

الرقابة التموينية
الرقابة التموينية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأي فساد أو احتكار للسلع في الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كل السلع الاستراتيجية والاستهلاكية، وهو الذي يتوازى مع قرب افتتاح معارض "أهلًا رمضان"؛ لتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية خلال الشهر المعظم. 

وشدد اللواء أشرف عطية، على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بشكلٍ رادعٍ حيال المخالفين. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للتصدي لكل أشكال الغش التجاري لمواجهة ارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية. 

حملات تموينية لضبط الأسعار 

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، باستكمال حملاتها المكبرة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم المرور والتفتيش على المحلات المختلفة بالسوق السياحى، وتم غرق وتشميع العديد من المحلات المخالفة لعدم وجود تراخيص قانونية بها، فضلًا عن توجيه إنذارات لعدد من المحلات الأخرى لاستكمال وإنهاء باقى إجراءات التراخيص. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بتوزيع 850 كجم من السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو. 

وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإدارة التموين بالمرور والتفتيش على عدد من محلات الجملة والسوبر ماركت والجزارة، وتم متابعة آلية ضبط الأسعار وتوافر السلع الضرورية للمواطنين، علاوة على تحرير محاضر للمخالفين. 

محافظ أسوان معارض اهلا رمضان السلع الأساسية توفير الاحتياجات

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