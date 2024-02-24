برامج تدريبية مجانية لطلبة التعليم الفني الصناعي بأسوان

تواصل فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مهنتك مستقبلك "، ووفقًا لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، يتم مواصلة تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية المجانية من أجل تحسين المستوى المهاري للشباب في المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الداخلي والخارج.

برامج اتدريبية على مختلف المهن

وفي هذا الإطار، أوضح فوزي صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه يتم حاليًا تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية على مختلف المهن بمركز تدريب مهني المحمودية وفقًا الخطة المحلية التدريبية للعام المالى 2023/2024 وذلك لطلبة التعليم الفني الصناعي، وهو الذي يأتي ضمن تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان لإقتحام سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف توفير فرص عمل ذاتية للشباب وتنمية مهارات التدريب التي تؤهلهم لممارسة نشاط مهني يدر لهم دخلًا مناسبًا.

ولفت فوزي صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان إلى أنه بدأت التدريبات في ٦ ورش تدريبية بمهن الطاقة الشمسية، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والريسيفر، وصيانة الأجهزة المنزلية، وكهرباء المنازل، والملابس الجاهزة.

وتابع مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه يتم حاليًا تنفيذ ٢ برنامج تدريبي على مهنة الملابس الجاهزة، وبرنامج تدريبي في باقي المهن بواقع ١٢٠ متدربًا يتم ترشيحهم وتنسيق التدريبات من خلال مشروع "قوى عاملة مصر"؛ لرفع المستوى المهاري لطلبة التعليم الفني الصناعي.

كما يتم بالتوازي يتم التنسيق بين الجهتين لتنفيذ برامج أخرى الفترة المقبلة مثل التبريد والتكييف، وبرامج الحاسب الآلى، واللغات الأجنبية وذلك لتأهيل طلبة التعليم الصناعي بشكل جيد ومتكامل وهو ما يسعى إليه برنامج مهني ٢٠٣٠، ليكون الفني قادرًا على العمل بالداخل وبالخارج.

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التدريب