فحص 1246 من رؤوس الماشية في قافلة بيطرية بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتائج القافلة البيطرية التي نظمتها مؤسسة "مصر الخير" بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومديرية الطب البيطري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، بما يسهم في توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان، ووفقًا لتعليمات الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأيضًا الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

دعم مربي الماشية

من جهته، أوضح الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن القافلة البيطرية برئاسة الدكتور نادر رشاد، استهدفت تقديم مختلف أوجه الدعم لمربي الماشية بهدف تحسين إنتاجية الثروة الحيونية من خلال الاستعانة بأمهر الأساتذة من لمعهد بحوث التناسليات.

ولفت إلى أن القافلة أسفرت عن إجراء الكشف البيطري وتقديم الفحوصات والرعاية العلاجية لـ 1246 من رؤوس الماشية والأبقار والجاموس والأغنام داخل قرى: المنشية الجديدة، إقليت، والرغامة البلد، التابعين لمركز كوم أمبو.

القافلة

القافلة