"حياة كريمة".. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 19 مشروعًا بقرية حجازة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 19 من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) وذلك بقرية حجازة بمركز كوم أمبو، التي ستخدم 28 ألفًا و560 من المواطنين والأهالي موزعين على 12 قرية فرعية وتابعًا.

وشدد المحافظ، على تكثيف المتابعة الميدانية ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتلافي الملاحظات والعقبات التي يتم رصدها أولًا بأول؛ لضمان الانتهاء من مختلف المشروعات في مواعيدها المحددة وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالي داخل القرى والنجوع المستهدفة.

من جهته، أكد اللواء ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان، أجرت وحدة "حياة كريمة" جولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية حجازة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 8 مشروعات بنسبة 100%، وبدأ التسليم الابتدائي والتشغيل التجريبي فيها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي، وإنشاء عدد 2 مدرسة للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروعات التبطين وإنشاء عدد من الكبارى على الترع.

كما أوضح السكرتير العام المساعد، أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي وتوصيل خطوط وشبكات الانحدار والوصلات المنزلية بنسب 95%، بجانب تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب حجازة بنسبة 65%.

ولفت إلى أنه تمت متابعة سير العمل وتقديم مختلف المعاملات داخل المجمع الخدمى والزراعي؛ للتأكد من حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.