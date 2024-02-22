الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وصلة رقص للسياح على أغانى الفلكلور الصعيدى بمعبد أبوسمبل

وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح

تفاعل عدد من السائحين أثناء تواجدهم بصحن معبد أبوسمبل جنوب محافظة

 أسوان، صباح اليوم الخميس، بالمشاركة بالرقص والتصفيق مع فرقة أسيوط للفنون الشعبية أثناء ارتدائهم ملابس الصعيد، ورقصهم على نغمات نفس الفلكور الصعيدى وأغنياته المميزه.

وحرص عدد من السائحين من مختلف الجنسيات على الرقص وسط دائرة فرقة الفنون الشعبية وهم يحملون العصا وبنفس الطريقة الصعيدي في لفها مع الموسيقي.

وجاء ذلك وسط حالة مليئة بالفرحة والبهجة لحضورهم أجواء مبهرة أثناء مشاهدتهم الحدث الفريد من نوعه وهو تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

وقدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عروضًا فنية مبهرة بصحن معبد أبوسمبل جنوب محافظة أسوان.

وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
وصلة رقص للسياح
تعامد الشمس الفلكلور الصعيدي معبد أبوسمبل أسوان السائحين

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