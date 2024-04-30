عاجل| أول تحرك من الزمالك بعد خطاب المحكمة الدولية في قضية باتشيكو

كشف مصدر داخل الزمالك عن تواصل الإدارة مع جواو محامي البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق السابق للحل الودي في القضية بين الطرفين.

وقال المصدر لـ"الدستور" إن الزمالك قرر إرسال دعوة إلى باتشيكو للحضور إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل للاجتماع معه وتوقيع اتفاقية بين الطرفين"، وطالب باتشيكو الحصول على مليون و200 ألف دولار من الزمالك تعويضا.

وتابع "إدارة الزمالك ترغب في التوصل لاتفاق مع باتشيكو بحصوله على 600 ألف دولار فقط، وتنازله عن باقي المبلغ الذي طالبه، على أن يحصل على قيمة المبلغ على دفعتين بقيمة 300 ألف دولار لكل دفعة".

وواصل: "إدارة الزمالك ترغب في تواجد المدرب بالقاهرة والاجتماع معه بشكل مباشر للتأكيد على حُسن النية وتجنب صدور أي حكم نهائي جديد ضد النادي من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ويتخوف مسئولو الزمالك من صدور حكم بإيقاف قيد جديد على النادي بعد الحكم الذي صدر في وقت سابق بقضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.