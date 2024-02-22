آلاف السائحين والزائرين يتوافدون لحضور ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني

شهد معبدي أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، فى الساعات الأولى من، صباح اليوم الخميس، توافد الآلاف من السائحين والزائرين، لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، و حدث التعامد في تمام الساعة الـ 6 و21 دقيقة صباحا، واستمر لمدة 20 دقيقة.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

أبرز التفاصيل حول الظاهرة

وتتم الظاهر من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة "أمون ورع حور" لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

وكانت "الدستور" قد رصدت استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني.

عبد المنعم سعيد: الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس منذ أكثر من شهرين

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام آثار أسوان النوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إنه بدأت هذه الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس منذ أكثر من شهرين، وأن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بشكل كامل لاستقبال الحدث الفريد، حيث أنها شملت أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية والترميم كالمعتاد، وتهذيب وتقليم جميع اللاند سكيب المنطقة المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإضاءة بالكامل إلى "ليد".

التنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مشكلات أثناء مشاهدة الظاهرة

وأضاف مدير عام آثار أسوان النوبة لـ"الدستور" أنه تم تلاشى أي أخطاء تم رصدها سابقًا، وتم تطوير المنظومة الأمنية من حيث توسيع مدخل المعبد إلى 9 بوابات بدلًا من 3 بوابات أمنية، وأصبح هناك 2 اكسريه والذي يستخدم في الكشف عن الحقائب بدلًا من واحد، ليصبح هناك سهوله ويسر في الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنه تم التنظيم على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لمنع حدوث أي مشكلات أثناء مشاهدة الظاهرة.

وأوضح أن تم تجهيز شاشة عرض كبرى بواسطة محافظة أسوان لإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى أنه قبل وقت الظاهرة يتم العرض علي هذه الشاشة الأفلام التسجيلية حول المعبد وعملية إنقاذه.

وتابع لـ"الدستور" أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان تمت الاستعدادات داخل مدينة أبوسمبل بشكل كامل حيث أنه حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني ليس حدثًا عاديًا بل أن جميع الأهالي يعتبرونه "عيد الشمس" وأن المدينة بأكملها تتزين وتتزخرف لاستقباله.

وأشار "سعيد" إلى أنه يتم فتح أبواب المعبد أمام السائحين والزائرين الذين يتوافدوا لمشاهدة الظاهرة تحديدًا الساعه 3 فجرًا، وبعدها تبدء عروض فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون داخل ساحة المعبد.

وحول حجز تذاكر معبدي أبوسمبل تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني، لفت لـ"الدستور" أن تم اتاحة التذاكر الإلكترونية والاون لاين منذ فترة، وهناك بعض الحجوزات التى تلقوها ايضًا، بالإضافة إلى أنه تم توفير التذاكر الورقية لكل السائحين والزائرين المتوافدين لمشاهدة الظاهرة ولم يتمكنوا من الحصول عليها عبر الاون لاين، وذلك فى أطار توفير كافة سبل الراحة للجميع ومنع التكدس والتزاحم على منافذ التذاكر داخل المعبد.

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