بحضور السائحين والزائرين.. الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبوسمبل

تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، والتى تعد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.

اصطفاف آلاف السائحين والزائرين

واصطف الآلاف من السائحين والزائرين من مختلف بلدان العالم لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدى أبوسمبل.

ويرتبط حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لدى المصريين القدماء تزامنًا يوم 22 فبراير بمناسبة الاحتفال بموسم الفيضان والزراعة.

ووقعت الظاهرة تزامنًا مع وقت شروق الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية، فى تمام الساعة الـ6 و22 دقيقة، واستغرق حدوث الظاهرة من 20 دقيقة.

ووقعت الظاهرة من خلال اختراق آشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترًا حتى قدس الأقداس.

وتمت الظاهرة من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (آمون ورع حور) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس.

وأنهت محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

وكانت رصدت "الدستور" استعدادات أسوان لاستقبال الظاهرة العالمية تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني.

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان النوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، إنه بدأت هذه الاستعدادات لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس منذ أكثر من شهرين، وأن تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بشكلًا كامل لاستقبال الحدث الفريد، حيث أنها شملت أعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية والترميم كالمعتاد، وتهذيب وتقليم جميع اللاند سكيب المنطقة المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى تطوير منظومة الأضاءه بالكامل إلى "ليد".

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم تلاشى أى أخطاء تم رصدها سابقًا، وتم تطوير المنظومة الأمنية من حيث توسيع مدخل المعبد إلى 9 بوابات بدلًا من 3 بوابات أمنية، وأصبح هناك 2 اكسريه والذي يستخدم فى الكشف عن الحقائب بدلًا من واحد، ليصبح هناك سهوله ويسر فى الدخول والخروج، مشيرًا إلى أنه تم التنظيم على أعلى مستوى مع الجهات المعنية لمنع حدوث أى مشكلات أثناء مشاهدة الظاهرة.

وأوضح أن تم تجهيز شاشة عرض كبرى بواسطة محافظة أسوان لاتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى أنه قبل وقت الظاهرة يتم العرض علي هذه الشاشة الافلام التسجيلية حول المعبد وعملية انقاذه.

وتابع لـ"الدستور" أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان تمت الاستعدادات داخل مدينة أبوسمبل بشكل كامل حيث أنه حدوث ظاهرة تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني ليس حدثًا عاديًا بل أن جميع الأهالى يعتبرونه "عيد الشمس" وأن المدينة بأكملها تتزين وتتزخرف لاستقباله.

وأشار إلى أنه يتم فتح أبواب المعبد أمام السائحين والزائرين الذين يتوافدوا لمشاهدة الظاهرة تحديدًا الساعه 3 فجرًا، وبعدها تبدء عروض فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون داخل ساحة المعبد.

وحول حجز تذاكر معبدي أبوسمبل تزامنًا مع احتفالات تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثاني، لفت لـ"الدستور" أن تم اتاحة التذاكر الإلكترونية والاون لاين منذ فترة، وهناك بعض الحجوزات التى تلقوها ايضًا، بالإضافة إلى أنه تم توفير التذاكر الورقية لكل السائحين والزائرين المتوافدين لمشاهدة الظاهرة ولم يتمكنوا من الحصول عليها عبر الاون لاين، وذلك فى أطار توفير كافة سبل الراحة للجميع ومنع التكدس والتزاحم على منافذ التذاكر داخل المعبد.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني