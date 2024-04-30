عاجل| الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشعر في انخفاض قيم درجات الحرارة بعد الارتفاعات التي شهدناها الأسبوع الماضي.

وأضافت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن الأيام الماضية حتى اليوم نتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة ويساعد على انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، لافتة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار تكون مائلة للحرارة.

وأوضحت أن الساعات المقبلة مع غياب أشعة الشمس، وكذلك في فترات الليل يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 17 و18 درجة مئوية، وسوف نشعر بالبرودة خلال فترة الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر، حيث إن قيم درجات الحرارة مختلفة تمامًا ما بين فترة النهار وفترة الليل خاصة أننا مع فترة المساء منذ ساعات المغرب وحتى الصباح الباكر نشهد نشاط في الرياح، وبالتالي فإن وجود نشاط نسبي للرياح يساعد على الشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه بدءًا من الغد ستكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وهذه الشبورة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر وتتلاشى مع ظهور أشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق من الساعة السابعة والثامنة صباحًا.

وبينت أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار وهي أمطار رعدية تتساقط على مناطق من جنوب سيناء والطبيعة الجبلية في سيناء من الممكن أن تؤدي إلى تشكل السيول نتيجة استمرار سقوط الأمطار وهي مستمرة حتى انتهاء اليوم.