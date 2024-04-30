الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتوقع خبراء  هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 31 17
بنهــــا 29 17 
دمنهور 29 16
وادي النطرون 30 17
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 28 16 
الزقازيق 30 17 
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 24 18 
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 31 16
السويس 30 18
العريش 26 16
رفح 23 18
رأس سدر 31 18
نخل 28 13 
كاترين 24 12
الطور 30 22
طابا 28 21
شرم الشيخ 33 25
الإسكندرية 25 16
العلمين 24 15
مطروح 23 13
السلوم 24 15
سيوة 30 18
رأس غارب 32 23
الغردقة 33 23
سفاجا 34 24
مرسى علم 34 25
شلاتين 32 23
حلايب 28 24
أبو رماد 29 23 
رأس حدربة 28 24
الفيوم 31 17
بني سويف 30 16
المنيا 31 16
أسيوط 31 15
سوهاج 32 19
قنا 35 21 
الأقصر 34 22
أسوان 35 22
الوادى الجديد 34 21
أبوسمبل 35 21
 

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حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية جنوب سيناء جنوب الصعيد شمال الصعيد

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