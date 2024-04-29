حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

يكثر البحث حول حالة الطقس سواء في المحافظات القاهرة أو الاسكندرية وجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لذا نوضح من خلال "الدستور " حالة الطقس في مصر وتوقعات الأرصاد الجوية سواء للقاهرة أو الاسكندرية من خلال السطور التالية ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس الأسبوعية فى القاهرة

من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار طوال هذا الأسبوع بالقاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل لنسمات البرودة على شمال البلد.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 29-4-2024 في القاهرة والاسكندرية

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23

حالة الطقس الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

فيما يخص حالة الطقس خلال الأيام المقبلة رصدت الهيئة العامة للارصاد الجوية من خلال بيان يوضح حالة الطقس حيث كانت حالة البحر المتوسط معتدل وهناك ارتفاع في الامواج يكون من 1.5 الي 2 متر واتجاه للرياح يكون شمالي غربي، بالاضافة لوجود حالة البحر الاحمر بشكل معتدل وارتفاع في الموج من 1.5 الي 2 متر كما ان الاتجاه الخاص بالرياح يكون شمالي غربي.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 29 والثلاثاء 30 إبريل

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وفقا للصفحة الرسمية لهيئة الارصاد الجوية عبر الفيس بوك، كما من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية احيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر، كما يوجد نشاط للرياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة

طقس الاربعاء 1 مايو

نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة

من الخميس 2 مايو الي السبت 4 مايو

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة