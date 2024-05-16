بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

حصل المركز الوطني للأرصاد بالسعودية على الموافقات اللازمة لتعديل طقس منطقة المشاعر خلال هذا العام باستخدام تقنيات تعديل الطقس.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سيقوم بإجراء أبحاث في حج هذا العام بهدف الوصول لتعديل الطقس على منطقة المشاعر.

ولفت خلال تصريحات إعلامية له؛ إلى أن برنامج الاستمطار الصناعي في السعودية سجل إنجازات عظيمة؛ ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد (المشرع لهذه التجارب) إلى أن تدعو السعودية للانضمام للفريق الدولي لتقنيات تعديل الطقس، الذي يدخل الاستمطار تحت مظلته.

وأكد تحقيق أربعة مليارات متر مكعب من المياه بسبب نجاحات الاستمطار وما يترتب عليه من ربيع ونبات، إضافة لملاحظة قلة العواصف الغبارية.