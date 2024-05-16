الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

حصل المركز الوطني للأرصاد بالسعودية على الموافقات اللازمة لتعديل طقس منطقة المشاعر خلال هذا العام باستخدام تقنيات تعديل الطقس.

ومن جانبه؛ أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سيقوم بإجراء أبحاث في حج هذا العام بهدف الوصول لتعديل الطقس على منطقة المشاعر.

ولفت خلال تصريحات إعلامية له؛  إلى أن برنامج الاستمطار الصناعي في السعودية سجل إنجازات عظيمة؛ ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد (المشرع لهذه التجارب) إلى أن تدعو السعودية للانضمام للفريق الدولي لتقنيات تعديل الطقس، الذي يدخل الاستمطار تحت مظلته.

وأكد  تحقيق أربعة مليارات متر مكعب من المياه بسبب نجاحات الاستمطار وما يترتب عليه من ربيع ونبات، إضافة لملاحظة قلة العواصف الغبارية.

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 10 غارات إسرائيلية تستهدف محيط بعلبك والبقاع شرقى لبنان (فيديو)

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تضرب هدف إسرائيلى حيوى فى إيلات

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

"معطر جو" يتسبب فى قفز سيدتين من "توك توك" وإصابتهما بالدقهلية

السيطرة على حريق عقار فى طلخا بالدقهلية.. و 3 مصابين باختناقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح